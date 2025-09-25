Diosdado Cabello reconoce la firmeza del presidente de Colombia Gustavo Petro en la ONU: ¡Habló por los pueblos libres!

El ministro de Interior, Justicia y Paz cuestionó a los jefes de Estado que, desde el organismo internacional, se alinean con los intereses de Washington. “Hay otros que van para allá a adorarle la píldora a los gringos, por Dios”, expresó.

El secretario general nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó este miércoles durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando, su reconocimiento a la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

“Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, claridad y su firmeza, porque habló por los pueblos libres”, afirmó Cabello, destacando el carácter crítico y soberano del discurso del mandatario colombiano frente a las políticas internacionales promovidas por Estados Unidos.

En este sentido, Cabello cuestionó a los jefes de Estado que, desde el organismo internacional, se alinean con los intereses de Washington. “Hay otros que van para allá a adorarle la píldora a los gringos, por Dios”, expresó, en referencia a lo que calificó como una actitud complaciente ante las imposiciones del gobierno estadounidense.

Asimismo, condenó que ese espacio multilateral sea utilizado por Estados Unidos para atacar a naciones que defienden su soberanía. “Cuando uno ve eso, podemos decir que el mundo va mal”, sentenció el ministro de Interior, Justicia y Paz.

Cabello también apuntó que las acciones de la actual administración estadounidense están generando una reacción antinorteamericana en el mundo entero. «Eso es triste, muy triste, que no se sepa diferenciar, porque el imperialismo siempre ha sido el imperialismo; entonces las voces disidentes se van a escuchar con mucha más fuerza, porque ese pueblo en su mayoría no es guerrerista», comentó.

Las expresiones del dirigente de la tolda roja se producen en un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bajo el argumento de la lucha antinarcótica, ha emprendido lo que muchos expertos y Estados han calificado como un despliegue desproporcionado de fuerzas militares en el sur del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el ataque letal a embarcaciones provenientes de Venezuela.

