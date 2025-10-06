Diosdado Cabello: Operación de falsa bandera es un desespero de los extremistas para seguir recibiendo dinero

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que estos actores son los únicos que se benefician de que se derrame sangre en el país porque «es la única manera de seguir sobreviviendo en la política».

Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que la operación de falsa bandera denunciada por Jorge Rodríguez este domingo relacionada con una amenaza contra la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas, tiene que ver con el «desespero de los sectores extremistas para lograr sus objetivos de recibir dinero y seguir sobreviviendo en la política».

Leer También: Jorge Rodríguez advirtió: Venezuela denuncia que extremistas pretenden colocar explosivos en la embajada de EEUU. en Caracas

«Esto tiene mucho que ver con el desespero de sectores extremistas, ese sector extremista que según las encuestas queda reducido entre un 3 % y un 7 %, en el escenario positivo de ellos un 7 % (…) Muy reducido, pero muy desesperado, acostumbrado a manipular, a hacer daño a cualquier persona con el fin de lograr sus objetivos», declaró Cabello durante la rueda de prensa semanal del partido político.

Asimismo, refirió que estos actores son los únicos que se benefician de que se derrame sangre en el país porque «es la única manera de recibir plata y de seguir sobreviviendo en la política«, sin embargo, aseveró que el gobierno seguirá trabajando para garantizar la paz.

«¿Cuándo ocurre un crimen la gente dice quién es el que se beneficia de esto? ¿Un hecho explosivo aquí en Venezuela quién se beneficia? Esos sectores, ese 3 % que requieren que haya sangre aquí en Venezuela, es la única manera de recibir plata y de seguir sobreviviendo en la política (…) seguiremos trabajando para preservar la paz en este país», explicó.

El también ministro de Interiores enfatizó que este pequeño grupo, que «anda todavía deseando que haya una invasión en Venezuela, se van a quedar con las ganas».

Además, reiteró que «no hay bombas solo mata chavistas, no existen, la amenaza es contra el país«.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión