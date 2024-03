Diosdado Cabello: “Nosotros no perseguimos a nadie”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el mayor castigo que recibirá la oposición extremista es ver hacerse la Revolución irreversible.

La información la suministró durante su programa “Con el mazo dando”, en el que indicó “nosotros no perseguimos a nadie. Ustedes, el castigo que van a recibir es que van a vivir bastante para ver a la Revolución Bolivariana hacerse irreversible, ese es el mayor castigo que van a recibir”, expresó Cabello en respuesta a la campaña de la oposición que denuncia una supuesta persecución por parte del Gobierno venezolano.

Afirmó que lo que está ocurriendo en Venezuela no es “nada extraordinario, dándole cumplimiento a esta Constitución”, y agregó que quien actué contra su propia Patria que “asuma su responsabilidad, que la Ley se le va a aplicar, la Ley es dura, pero es la Ley”, reiteró en referencia a los candidatos inhabilitados.

Sionismo

Cabello rechazó las acusaciones infundadas del régimen de Israel contra Venezuela e Irán. “Salió el sionismo israelí acusándonos a Venezuela y a Irán que íbamos a atacar a Israel ¿Qué tenemos que ver nosotros por allá?”, enfatizó

Recalcó que Venezuela no se mete con nadie y sostuvo que los sionistas “nos acusan a nosotros de barbaridades que solo Israel comete. Ahí no hay Corte Internacional de Justicia, no hay nada”, sentenció.

Información de: ÚN