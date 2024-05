Diosdado Cabello: “Nicolás Maduro es el candidato del amor a la Patria, de la Revolución, que no se ha rendido, en ninguna circunstancia”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, estuvo presente en movilización masiva celebrada en el municipio Iribarren del estado Lara, en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en contra de las sanciones y medidas coercitivas impuestas por el imperio contra el pueblo del Estado venezolano.

Reiteró Cabello que Nicolás Maduro como candidato de la Patria está en la calle, continúa en la calle recorriendo el país para seguir llevando el mensaje de la Revolución Bolivariana. “Nosotros vemos a Nicolás Maduro caminando con los estudiantes, caminando con la juventud, con los trabajadores, con las familias; bailando con los abuelos, saludándolos, abrazándolos”, manifestó Diosdado Cabello.

“La oposición está llena de gente contaminada, no aman la Patria, en cambio Nicolás Maduro es el de la revolución, es el candidato de la Patria, del amor a la Patria, es el candidato que no se ha rendido, en ninguna circunstancia; pareciera que no nos damos cuenta, pero, cuando el COVID: ¿Quién salió a comprar las medicinas? ¿Quién le dio la vuelta al mundo para buscar medicinas para el pueblo? ¡Maduro!. Y mientras tanto dónde estaba la oposición, buscando más sanciones y el caos humanitario”, enfatizó.

Fue claro en recalcar en que Nicolás Maduro no necesita disfrazarse de pueblo, “él es pueblo”. “Con mucha conciencia revolucionaria, vamos a la calle, vamos a la batalla y vamos a la victoria. Junto a Bolívar, junto a Chávez, junto a Nicolás, siempre con el pueblo, ¡Nosotros venceremos! ¡Qué viva la Patria! ¡Qué viva Bolívar! ¡Qué viva Chávez! ¡Que viva Maduro!”.

“Hermanos y hermanas vamos a trabajar rumbo a la victoria del 28 de julio, vamos rumbo a la victoria bolivariana”, finalizó.

La movilización contó con la presencia del enlace Nacional Ernesto Villegas, el Director del Consejo Político del PSUV Comandante Luis Reyes Reyes, Coordinador estatal y Gobernador de Lara, Adolfo Pereira, el Jefe Político del PSUV en Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, demás miembros de la estructura estadal y municipal, junto a las bases y militantes revolucionarios de Iribarren.

Nota de prensa