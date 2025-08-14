Diosdado Cabello: «María Corina quiere entregar la Guajira a familia de Vicky Dávila»

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que la extremista, María Corina Machado, reafirmó sus nexos con el Cártel de la Guajira (colombiana) y se entiende con alias “Maicao”, al tiempo que accede a negociar con la familia de la periodista Vicky Dávila, quien pertenece al clan “Neco” que desea el control de la Guajira venezolana.

Leer también: Diosdado Cabello denuncia que ultraderechista María Corina Machado planea acciones en contra de los Venezolanos



A través de una carta del patriota cooperante “Patricio Maracucho”, Cabello alertó que María Corina Machado tiene previsto ceder el territorio venezolano a cualquiera de los dos grupos que la ayuden en sus ambiciones políticas. “’La Sayona’ juega con fuego, porque hizo pacto con dos grupos que se disputan el control político, económico y territorial en la Guajira venezolana. Definitivamente, ‘La Sayona’ se fundió”, señala la misiva del Maracucho.

Indicó que si María Corina Machado se hace del poder político en Venezuela “le permitiría revivir el control de las rutas de droga clandestina que pasaban por la región del Catatumbo en la costa Sur-Occidental del Lago de Maracaibo”, citó Cabello durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando por Venezolana de Televisión (VTV).

Dijo que María Corina Machado podría reactivar los laboratorios de droga ubicados en zona norte de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, así como el libre tránsito fluvial, aéreo y terrestre en el estado Zulia. “A cambio, ayudarían a María Corina Machado a recomponer la pasada Operación Júpiter, que fue rebautizada por la Operación Fénix”.

Finalmente, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que, entre los objetivos desestabilizadores de la Operación Fénix, se encuentran:

Atentados en espacios públicos. Ataques a instituciones del Estado Venezolano. Atentar contra funcionarios del gobierno. Ataques selectivos a dirigentes de oposición. Sabotaje de instalaciones eléctricas. Ataques a comandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ataques a sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las principales ciudades del país. Colocación de artefactos explosivos en Fuerte Tiuna.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

VTV/NA/CP