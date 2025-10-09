Diosdado Cabello: María Corina Machado está detrás del ataque fallido contra la Embajada de EEUU. en Caracas

El plan de la oposición extremista buscaba «lograr una reacción militar extranjera», pero «terminó en confirmar su incompetencia de siempre», declaró el ministro de Interior.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este miércoles que la ultraderechista María Corina Machado está detrás del fallido atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro advierte: «EEUU. quiere una guerra para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo»

Machado «fracasó en su intento de escalar la violencia, pues su plan para atentar contra la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas fue develado», señaló el también ministro de Interior, Justicia y Paz, en su programa semanal ‘Con el mazo dando’.

Cabello declaró que la vocera del sector extremista de la oposición buscaba «lograr una reacción militar extranjera», si bien «terminó en confirmar su (de Machado) incompetencia de siempre».

Ante esto, el Gobierno «hizo lo que correspondía» y estableció «comunicación directa» con Estados Unidos para advertirle de la amenaza, señaló.

El presidente Nicolás Maduro afirmó el pasado martes que los responsables de planear el atentado con explosivos se encuentran en el país norteamericano y que sus «nombres, apellidos y ubicación» ya fueron entregados a través del encargado de la misión diplomática de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, al Gobierno de Donald Trump. El mandatario indicó que no ha dado la orden para que la información sea pública, «pero si es necesario, la daremos, porque tenemos las pruebas».

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de los Procesos de Diálogos, Jorge Rodríguez, advirtió la noche del pasado domingo que la oposición extremista local preparaba una provocación de falsa bandera contra la sede diplomática en Caracas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión