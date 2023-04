Diosdado Cabello: “Los bienes mal habidos pasarán al pueblo de Venezuela, los tenga quien los tenga”

En el marco de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el diputado Diosdado Cabello, afirmó que los bienes mal habidos pasarán al pueblo de Venezuela, «los tenga quien los tenga«.

Asimismo, se creó una Comisión Especial para la revisión de todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y es presidida por el diputado.

A su salida de la Asamblea Nacional, el diputado, Diosdado Cabello brindó sus declaraciones sobre la nueva ley.

Cabello, asegura que antes los funcionarios no le tenían miedo a las sanciones y por eso cometían actos de corrupción

«Un funcionario público se llevaba la plata y lo más que decía era no, a mi no me van a sancionar».

«Ahora no, ahora va la sanción penal y va la sanción civil que es la recuperación de todos los activos«, señaló Diosdado.

«Esten donde estén, los tenga quien los tenga«, agregó el diputado.

También señaló que todos tendrán garantizado su derecho a la defensa, que no se le va a negar a nadie.

«Usted señor corrupto, usted señor terrorista, narcotraficante, que tenga bienes mal habidos».

«Esos bienes pasarán a manos del pueblo de Venezuela, que es su auténtico propietario«, puntualizó.

Sobre el uso de los bienes incautados, aseguró que eso lo va a determinar el Servicio de Bienes Recuperados.

Por su parte el diputado a la AN, al referirse si esta nueva ley podrá ser aplicada a hechos de corrupción antiguos.

Aseguró que «la corrupción no prescribe, es un delito que no prescribe y como no lo hace, los elementos para combatir la corrupción tampoco deben prescribir«.

«No hay excusa para que el que se lo robó hace 20 o hace 15 años, y esto es un tema que no tiene que ver con la condena penal de la persona».

«Es un tema de los bienes, por eso se separa lo penal de lo civil«, instó Diosdado.

Asimismo señaló que hasta la semana pasada, en su última reunión con la persona que está en bienes recuperados.

Ya se habían transferidos al Servicio de Bienes Recuperados, más de 10.000 bienes, refiriéndose a grandes bienes.

«Cuando hablo de bienes, no hablo de 10 mil sillas, me refiero a una flota de vehículos, un edificio con todo lo de adentro, una casa con todo amoblado».

Cabe destacar que el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio quedó aprobado por unanimidad en segunda discusión.

En consecuencia se declaró sancionada la Ley y se remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para fines consiguientes

Con informaciòn de: Diario2001