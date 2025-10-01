Diosdado Cabello llama a la unidad nacional: «Los traidores están reducidos, pero aún tienen capacidad de dañar al país»

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz reiteró que Venezuela debe seguir siendo una nación libre, soberana e independiente, por lo que llamó a «mantener la unión cívico-militar para defender la paz».

«Los vende patria, los traidores y los cobardes están muy reducidos, pero tienen capacidad de hacerle daño al país», declaró este martes el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, al asegurar que el país reclama la unidad nacional, sin importar el partido político, para defender al país ante las agresiones.

Durante la adecuación de los Cuadrantes de Paz, en el estado Yaracuy, Cabello reiteró que Venezuela debe seguir siendo una nación libre, soberana e independiente, por lo que llamó a «mantener la unión cívico-militar para defender la paz».

Resaltó, además, que el país se mantiene firme en su posición pacífica, pero defenderá su soberanía. «No nos metemos con nadie, somos amantes de la paz, pero todo país que se respete tiene que hacer respetar su soberanía y su independencia. Lo único que pedimos es respeto», enfatizó.

Asimismo, el también ministro de Interior, Justicia y Paz hizo referencia al llamado del presidente Nicolás Maduro a filas a los ciudadanos para defender al país, y lo calificó como «una jornada extraordinariamente hermosa, edificante y tranquilizadora».

«Nosotros hemos estado preparados ante cualquier intento de agresión contra nuestro país. Venezuela es una tierra de guerreros y de guerreras históricas. El pueblo y los cuarteles deben ir de la mano«, añadió.

Mencionó que, de acuerdo a las mediciones realizadas luego de estas jornadas, el 93 % de los venezolanos rechaza cualquier acto violento contra Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión