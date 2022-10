Diosdado Cabello: «Lara es roja, rojita»

¡Le tocó a Lara! Juramentar a las nuevas estructuras de base del PSUV

En los espacios del Estadio Daniel Chino Canónico, ubicado en Bar quisimeto se llevó a cabo el acto de juramentacion de los nuevos Jefes de Calle, Comunidad y UBCh en la entidad larense, con la visita del Primer Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, junto al Gobernador del estado Lara y Coordinador Político de la entidad, Adolfo Pereira, además de los Alcaldes Bolivarianos.

Durante su alocución el Primer Vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, manifestó inmensa satisfacción de tocar territorio guaro, «le he venido dando la vuelta a Venezuela, pero me quito el sombrero ante este pueblo de Lara, ante esta calidad humana, que no ha valido lluvia, que no ha valido mal tiempo para estar aquí, Lara presente y siempre consecuente con la Revolución Bolivariana».

«Es un honor estar aquí con ustedes, es un honor para mí en lo personal venir a Lara, uno aquí se conecta con el Comandante Hugo Chávez de manera inmediata y ustedes están aquí porque han entendido el proceso que vive Venezuela de renovación profunda, que nos debe llevar a transcender la resistencia que hasta ahora, hemos tenido, para que la Revolución Bolivariana renazca; tenemos las semillas sembradas y deben hacer árboles buenos», aseguró Cabello.

Durante la juramentacion dio la bienvenida a los recién electos Jefes de Calle, de Comunidad y UBCh, «aquí está el nuevo liderazgo, pero debo reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes anteriormente, en los últimos cuatro años, estuvieron enfrentando la crisis, la presión, el bloqueo, las sanciones, dando la cara en la calle, en la comunidad, en la UBCh defendiendo la Revolución Bolivariana».

«Estamos claro con lo que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro en este hermoso proceso de renovación, donde son ustedes los que deciden y así será siempre, porque el PSUV decidió hace tiempo, con el comandante Hugo Chávez y el compañero Maduro que las decisiones de nuestro partido las toma el pueblo y así seguirá siendo», enfatizó.

Por su parte el Gobernador de Lara y Coordinador Político en Lara recordó que en la entidad fueron electos 15.730 Jefes de Calle, 3.286 Jefes de Comunidad y 1010 UBCh, «las estructuras de base del PSUV que hoy se juramentan están listas para desplegarse en todos los territorios sumados a los principios de la Nueva Época de transición al Socialismo», dijo Pereira.

El Alcalde y Jefe Político del PSUV en Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, manifestó que el compromiso de los chavistas de Iribarren y todo el estado Lara está intacto, «quiero reconocer a la militancia del glorioso PSUV de nuestro municipio por la hermosa demostración de compromiso y lealtad, manifestada durante la visita de nuestro Camarada Diosdado Cabello, seguimos venciendo Lara es roja, rojita».

Nota de Prensa