Diosdado Cabello informó: Milicia Bolivariana comienza adiestramiento este 4 y 5 de septiembre para defensa integral del país

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, destacó que las maniobras se desarrollarán «con alta organización, entrenamiento, misiones; y les digo que los vendepatrias verán lo que hacen».

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que este jueves 4 y viernes 5 de septiembre, la Milicia Bolivariana activará jornadas de ejercicios en todo el territorio nacional, como parte del fortalecimiento de la defensa integral. Además, precisó que las maniobras se desarrollarán «con alta organización, entrenamiento, misiones; y les digo que los vende patria, verán lo que hacen».

Leer También: «Es gringo y nos lo mandaron»: EEUU. envía a un ciudadano suyo con los repatriados a Venezuela, informó el Ministro Diosdado Cabello



En ese contexto, Cabello destacó la articulación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los cuerpos policiales y el pueblo, como eje central en la lucha contra las amenazas internas y externas.

«Acá está el pueblo, al frente, por eso vemos como nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, está al frente para seguir defendiendo la patria, y acá está el pueblo para hacerlo», dijo.

Es importante resaltar que el presidente Nicolás Maduro informó en rueda de prensa internacional que «nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados de milicianos y reservistas de 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho estoy preparado».

El jefe de Estado subrayó que cada ciudadano tiene un rol en la defensa nacional, desde comunicadores sociales hasta profesionales de la salud y adultos mayores con experiencia.

«(Para el registro de alistamiento) fue una muchacha con 25 años de edad, y es maestra, bienvenida. Los obreros de todas las empresas, los campesinos y campesinas; los pescadores impresionantes estuvieron presentes; las científicas y científicos presentes. Todos los sectores sociales asistieron», mencionó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión