Diosdado Cabello hizo un llamado a todos los venezolanos a sumarse a la defensa integral de la patria

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, hizo un llamado firme y patriótico a todos los venezolanos sin distinción de ideología o color político, a sumarse con compromiso y conciencia a la defensa integral de la patria.

Cabello exhortó a la extrema oposición venezolana que llaman a invadir el país, que hagan la convocatoria, salgan a las calles y den la cara que el pueblo venezolano en unión militar y policial defenderán la Patria.

“(Hay) dos grandes estrategias como parte de la defensa integral de la nación, con dos líneas fundamentales: la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente, que cuando ellos vengan ya nosotros les hemos dado dos vueltas y los sorprendidos sean otros, porque Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable», puntualizó.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sostuvo que todos los venezolanos patriotas quieren la paz y junto a todos los organismos de seguridad ciudadana se garantizará al servicio del pueblo venezolano sin distinción política.

Por otra parte, en el inicio del año escolar 2025-2026, el ministro Diosdado Cabello anunció el relanzamiento del programa de patrullaje escolar, una iniciativa destinada a garantizar la seguridad de las niñas y niños, así como de la juventud en sus entornos educativos. «La Policía Nacional Bolivariana tiene un programa que existió en su momento y ahora lo estamos reforzando en cada sector», acotó.

Pedro Montilla / Con información de El Universal