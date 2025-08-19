Diosdado Cabello, alto dirigente del gobierno venezolano, denunció el hallazgo de un vasto arsenal de armas de alto calibre en el estado Miranda, el cual, según sus declaraciones, estaba destinado a sembrar el caos y el terrorismo en la población. Cabello vinculó directamente este armamento con «narcobandas» y con la dirigente opositora María Corina Machado.

Según el funcionario, el arsenal incluye 23 fusiles de francotirador, supresores de sonido y granadas de mano, entre otros dispositivos. Cabello afirmó que este descubrimiento evidencia los supuestos planes de la «derecha fascista» de repetir eventos como los del 11 de abril de 2002, cuando francotiradores actuaron en las calles.

Cabello acusó a Machado e Iván Simonovis de «perder la vergüenza» al supuestamente buscar alianzas con grupos criminales, narcotraficantes y paramilitares. También expresó su asombro ante la sofisticación del armamento encontrado, señalando que son armas de guerra, no de entrenamiento.

Diosdado Cabello: Hallan arsenal vinculado a narcobandas en Miranda

Finalmente, Cabello ofreció detalles del supuesto financiamiento de estas acciones terroristas, mostrando un video de las armas escondidas en caletas dentro de una residencia. Insistió en que el material hallado, que incluye municiones de calibres .50 y .338, es prueba de una conspiración premeditada.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB