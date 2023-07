Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando: “Nosotros no inhabilitamos a nadie, cada quien se inhabilita solo”

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este miércoles en su programa Con el Mazo Dando al tema de las inhabilitaciones políticas a representantes de la oposición, y afirmó que “nosotros tenemos la conciencia tranquila”.

“Nosotros no inhabilitamos a nadie, cada quien se inhabilita solo”, continuó, al tiempo que recordó: «Cuando hablamos de lo que ocurrió en Venezuela en 2015, a ellos no les gustaba que se lo recordaran. Cómo es posible que ustedes se acuerden de lo viejo, por qué sacan eso ahorita a destiempo. Por qué me estás inhabilitando, yo mandé a quemar este país hace 12 años».

Diosdado Cabello afirma que el chavismo "tiene la conciencia tranquila": "Nosotros no inhabilitamos a nadie, cada quién se inhabilita solo" https://t.co/EJnB3E9GRG pic.twitter.com/tBEjPfiiv0 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 13, 2023

Previamente, Cabello escribió un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, bajo la etiqueta #NoTeVistasQueNoVas, que repitió en su programa televisivo.

“Así es la vida, no la he inventado yo, cada quien va construyendo el camino por el que va a transitar, hay quienes destruyen ouentes al pasar, luego no saben cómo regresar, moraleja: asume las consecuencias de lo que haces. Unidos Nosotros Venceremos!!”, publicó en la red social, en referencia a las inhabilitaciones políticas.

#NoTeVistasQueNoVas así es la vida, no la he inventado yo, cada quien va construyendo el camino por el que va a transitar, hay quienes destruyen Puentes al pasar, luego no saben como regresar, moraleja: asume las consecuencias de lo que haces. Unidos Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) July 12, 2023

Con información de NAD