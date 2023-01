Diosdado Cabello: «EEUU debe entregar dinero acordado para retomar el diálogo»

El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que Estados Unidos debe entregar los más de 3.000 millones de dólares, acordados en la mesa de diálogo en México, entre el Gobierno y la oposición venezolana, para que ambos sectores puedan negociar nuevamente.

«Esas conversaciones no tendrían mayor sentido si ellos no entregan el dinero que se comprometieron a entregar, ¿para qué nos vamos a sentar?, ¿vamos a firmar otro acuerdo para recordar lo que se firmó en el primero?, no, tienen que entregar esa plata para sentarnos a hablar otra vez», expresó el 16 de enero Cabello durante la rueda de prensa semanal del Psuv.

La administración de Nicolás Maduro, y la Plataforma Unitaria de la oposición, firmaron en Ciudad de México el 26 de noviembre, el segundo acuerdo parcial social para la protección de los ciudadanos de este país, el cual está dirigido a la recuperación de los recursos de Venezuela en el exterior, para la atención de los servicios públicos y áreas de primera necesidad.

Leer también: Mantienen orden de captura contra dos abogados por el “presunto” delito de extorsión y estafa

El documento establece la creación de un fondo fiduciario único, con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU); para el cual las partes identificaron los recursos congelados en el sistema financiero en el exterior, que serán incorporados progresivamente.

Cabello, acusó a la oposición y a Estados Unidos, del robo del dinero del Estado venezolano en el exterior, el cual el Gobierno busca que sea liberado para la ejecución de proyectos en base a mejoras de los servicios públicos.

«Ellos aprobaron los proyectos en áreas específicas como educación, salud y agua. Ahora nadie sabe dónde está el dinero, ellos sí saben dónde está la plata, porque la tienen ellos. Se la robaron a los venezolanos, la tiene el imperialismo», comentó.

Con información de: Globovisión