Diosdado Cabello dijo ante declaraciones de Pam Bondi: «Estamos listos para defendernos de quién sea y cómo sea»

El secretario general nacional del PSUV señaló que el pronunciamiento de Estados Unidos a través de su fiscal general evidencia la «desesperación de quienes renunciaron a la política y la democracia».

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela y su pueblo, en perfecta fusión popular-militar-policial, estarán listos para defendernos «de quien sea y cuando sea» y por la defensa tanto de la paz, la soberanía, la independencia y al presidente Nicolás Maduro, frente a las pretensiones de los Estados Unidos.

En rueda de prensa, Cabello leyó un comunicado de la tolda roja, en el que se expone su rechazo contundente a lo que calificó como un acto de desesperación de grupos fascistas locales e internacionales, quienes, dijo, buscan «hacer control de daños huyendo hacia adelante».

«Ni la dinamita que colocaron en la plaza de los héroes de la gran guerra patria, que fue desmantelada, ni la muy cantidad de material explosivo descubierto en Maturín, asustan ni mucho menos amedrentan a nuestro pueblo y su vanguardia. Fueron desenmascarados y quedaron en evidencia ante nuestro pueblo y los pueblos del mundo», citó Cabello en el documento expedido del partido.

Sumo que las recientes declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, solo evidencian la «desesperación de quienes renunciaron a la política, la democracia y decidieron el camino de la violencia, la sangre y la muerte».

Asimismo, suscribió que el PSUV, como vanguardia política de la Revolución Bolivariana, al tiempo en que repudia los planes terroristas contra el país, declara que estará al lado del presidente Nicolás Maduro y su pueblo, bajo cualquier circunstancia.

En este sentido, el partido y su secretario convocan a los hombres y mujeres a mantenerse movilizados y en «alerta para enfrentar y derrotar los planes terroristas en fusión popular militar policial«.

«En perfecta unidad, como un bloque estaremos movilizados para defender la patria, la paz, la independencia, la soberanía y nuestra constitución, porque los enemigos de la patria no descansan y han acudido a la violencia y al terrorismo», instruyó.

Mientras tanto, el también ministro de Interior, Justicia y Paz, señaló que a estos grupos, dada la derrota sufrida en el campo político, social y electoral, no les ha quedado más que buscar «alianza con sectores, como hemos denunciado, del narcotráfico internacional, de los conspiradores de toda la vida con las bandas criminales que en algún momento existieron en Venezuela y que muchas ahora están protegidas en algunas partes del mundo por quienes gobiernan, como el caso de Ecuador, el caso de Uribe, de Duque, Santos y Pastrana».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión