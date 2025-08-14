Diosdado Cabello denuncia que ultraderechista María Corina Machado planea acciones en contra de los Venezolanos

Desde el programa televisivo, expresaron que “están intentando hacer una acción que genere incertidumbre, terror y dudas, esa es la exigencia de Marco Rubio”.

En el programa Con el Mazo Dando, conducido por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se denunció este miércoles que la ultraderechista María Corina Machado planea realizar acciones en contra de los venezolanos a petición del secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio.

Desde el programa televisivo de política y opinión, expresaron que “están intentando hacer una acción que genere incertidumbre, terror y dudas, esa es la exigencia de Marco Rubio”.

Asimismo, comunicaron de manera jocosa que María Corina “sufre un cuadro psiquiátrico muy raro, tan raro que nadie lo conoce, pues mi amiguis Cori es la única persona en este mundo que cree que nadie sabe dónde está ella”.

En dicho programa subrayaron que María Corina dice que “la pelea es peleando”, pero se preguntaron “¿cómo Cori puede hablar de peleas, de combates, de luchas, si ella vive tomando vino y escondida?”.

Por otra parte, subrayaron que ella “hoy es solo un títere que sacan, mueven, inflan o desinflan” cada vez que los estadounidenses lo consideren.

María Corina Machado es una opositora del Gobierno de Venezuela, la misma que pidió en el 2018 una intervención militar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el territorio venezolano.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur