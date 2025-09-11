Diosdado Cabello anunció la activación de 24 puntos terrestres y 5 navales en el estado Falcón



Desde la Refinería de Amuay en el estado Falcón, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció la activación de 24 puntos terrestres y cinco navales que están al frente de las costas, en el estado Falcón en perfecta fusión popular, militar y policial.

Durante el despliegue del «Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Defensiva Permanente«, Cabello destacó que se está vigilando cada espacio, cada sector, es un despliegue de máxima movilización, en práctica de la resistencia activa.

«En estos puntos convergen nuestras fuerzas militares, convergen los trabajadores y las trabajadoras, convergen nuestro Pueblo y las fuerzas policiales en perfecta fusión Popular, Militar y Policial», dijo Cabello Rondón.

Aseveró que una resistencia que, sin duda va a ser prolongada, que va a probar la moral y la unión de nuestro Pueblo.

Asimismo, enfatizó que desde que el presidente de la República, Nicolás Maduro hizo el llamado a la incorporación de la Milicia Bolivariana los trabajadores del sector hidrocarburos lo acataron.

«Se han incorporado ya más del 86 % de los trabajadores de la industria petrolera hidrocarburos en Venezuela a la Milicia Bolivariana», aseguró.

