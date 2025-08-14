Diosdado Cabello informó sobre la incautación de 500 kilos de explosivos en un galpón de Anzoátegui, una cantidad que supera el límite legal de 50 kilos permitido para las industrias petroleras.

El ministro Diosdado Cabello, hace minutos anunció la incautación de otro arsenal de explosivos en un galpón ubicado en la localidad de El Tigre, estado Anzoátegui, la transmisión que terminó a la 1 de la tarde, el líder político y militar venezolano, mostró los artefactos que pretendían causar una desgracia.

Diosdado Cabello destacó la alarmante cantidad de explosivos incautados, calificándola de «impresionante» y de «todo tipo». El funcionario, refutó la justificación de que el material sería para la industria petrolera, señalando que la norma establece un límite de 50 kilos de explosivos y 100 detonadores eléctricos por empresa.

El ministro cuestionó abiertamente la posesión de más de 500 kilos de explosivos, una cantidad que supera drásticamente el límite legal. Su declaración subraya la gravedad de la incautación y pone en duda el propósito real del arsenal.

El líder del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, anunció el inicio de una investigación exhaustiva sobre la incautación. El funcionario señaló que las empresas involucradas en el caso no han mantenido contratos con el Estado en más de ocho años, lo que levanta serias sospechas sobre el origen y el propósito del arsenal.

Cabello cuestionó la posesión de una cantidad grande de explosivos por parte de estas empresas, cuya actividad actual es un misterio. Su interrogante resalta la necesidad de esclarecer por qué mantienen este tipo de material, especialmente si no están operando con la industria petrolera del país.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB