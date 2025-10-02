Diosdado Cabello: «Amargados de derecha y extremistas no asustaron al pueblo para celebrar el inicio de la Navidad»

El secretario del PSUV recalcó que la unión popular-militar-policial junto al Gran Polo Patriótico y los movimientos sociales revolucionarios enfrentan el empeño de la derecha extremista por amargar a la población.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó que «los amargados de la derecha y del extremismo terrorista se quedaron con los crespos hechos», con la declaratoria de inicio de la Navidad 2025 desde este primero de octubre, por parte del gobierno nacional, porque no pudieron ni «asustar» ni «desmotivar» al pueblo.

“Uno no los entiende a ellos. Creen que con sus campañas van a desmotivar a nuestro pueblo, que los van a asustar, que se van a quedar en la casa, que no va a haber Navidad aquí”, expresó durante su programa Con el Mazo Dando de este miércoles.

El programa inició con música festiva y gaitas y alegría en tono de celebración navideña, en coincidencia con los conciertos que se realizaron en diversas partes del país.

Cabello afirmó que los «amargados» han sido enfrentados por la unidad revolucionaria del pueblo que ha resistido la guerra psicológica.

“¡Es gente a-mar-ga-da, tiene que aprender de este pueblo! Porque todo lo de ellos es una campaña psicológica que no lo aguantan muchos pueblos”, acotó Cabello.

“¡Afortunadamente, aquí en Venezuela se han encontrado con una gran unidad revolucionaria como en ningún momento de la historia!”, aseveró, al celebrar la etiqueta #NavidadUnidosYEnPaz, como tendencia en la primera hora de transmisión.

Recalcó que se han activado laboratorios de ataque contra la paz mental de los venezolanos, “y si consiguen un filón, por allí se meten”. Asimismo, advirtió que algunos voceros han alegado que no habrá ninguna celebración el próximo 19, día de la canonización oficial del santo venezolano José Gregorio Hernández. «Amargados que no quieren perder el protagonismo. Es el ego y no es mentira», expresó.

Por otra parte, Cabello destacó que la unión popular-militar-policial junto al Gran Polo Patriótico y los movimientos sociales revolucionarios enfrentan el empeño de la derecha extremista por amargar a la población.

“Ellos seguirán en su empeño, y nosotros en el nuestro. Vamos a ver quién resistirá más, porque esto es una guerra de resistencia prolongada”.

A su vez, recalcó que “este pueblo es alegre por naturaleza, y ellos no lo entienden”, además, lamentó que la dirigencia derechista quiera perturbar a los venezolanos, que no tengan paz ni en su casa, y los llamó a cambiar su línea de comportamiento si quieren hacer política.

