Diosdado Cabello advierte que MCM es la jefa de una conspiración contra Venezuela: «En este juego nos quiere meter esta asesina»

El ministro de Interior y Justicia reveló ante la AN que él mismo era el blanco del frustrado ataque terrorista planificado en Caracas con participación de Iván Simonovis. «Lo que va a pasar es que los vamos a joder», afirmó.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló este martes, que parte del material explosivo que fue incautado en Maturín (Monagas) sería utilizado por la oposición más extremista para generar una masacre, está relacionado con una conspiración contra Venezuela, la cual encabeza María Corina Machado.

De la misma forma, Cabello señaló que los expresidentes colombianos Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos forman parte de esta conspiración y protegen a las bandas del narcotráfico y delincuenciales que se han ido de Venezuela.

Asimismo, informó que han sido detenidas y judicializadas personas del Poder Judicial, de la Fiscalía y empresarias vinculadas a actos terroristas e indicó que el extremismo opositor recibe órdenes de Estados Unidos.

El ministro, durante su comparecencia ante la AN informó de la incautación de 51.235 unidades de cargas huecas en la ciudad de Maturín, para generar una explosión letal en el país. Particularmente, aseguró que él mismo era el blanco elegido por quienes planificaron un atentado con explosivos contra un alto cargo del Gobierno que se hizo público la semana pasada.

«Me está llegando esta información, que van a atentar en principio (…) Uno no debería decir eso, pero era un regalo para mí. Y si no pueden, van a hacer esto (el atentado con explosivos) […]. Detrás de esto está un inepto como Iván Simonovis», relató el alto funcionario.

«De los 15 autores materiales, logramos capturar 13 perpetradores, dos andan por ahí. Ahora, a uno de ellos, el que hizo la bomba, lo está amenazando Simonovis de que lo van a matar. Dio la orden de que lo mataran porque es un testigo que puede hablar», sostuvo Cabello.

Cabello recalcó que se está investigando la red que ha fungido como financista de estos planes y han logrado trazar una ruta que conduce directamente a María Corina Machado.

«¿Dónde llega eso? Al cártel de La Guajira, a un ciudadano que está detenido en Colombia, alias ‘El Titi’ […]. ¿Quién contrata a ‘El Titi’? Una persona del estado Zulia (noroccidente) que es contacto con el señor [José] Rincón? ¿Y quién es contacto con el señor Rincón? La señora María Corina Machado, jefa de esta operación contra Venezuela», dijo.

En su intervención, el titular de Interior mostró ante los diputados parte de un arsenal incautado el pasado sábado en Maturín, con el que, según afirmó, se pretendía «masacrar a un pueblo», pues la onda letal alcanzaría 1,2 kilómetros. A esto sumó el anuncio de una nueva incautación ejecutada en la víspera por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuyos detalles serán revelados a la colectividad en fecha próxima.

«En este juego nos quiere meter esta asesina, esta criminal [Machado]. ¿Cuál es su amo? ¿Dónde están sus jefes? Esto lo planificó Simonovis en EE.UU. y, ¿EE.UU. no sabe nada?, ¿no hay nadie en EE.UU. que sepa algo? Tengo mis dudas, profundas dudas […]. Lo que va a pasar es que los vamos a joder», completó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión