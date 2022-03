En Video: Diosa Canales y su reto con el baile de Anitta

La bailarina venezolana Diosa Canales de nuevo encendió las redes sociales. Esta vez haciendo el baile de la cantante Anitta.

Este baile de Anitta se ha viralizado en Tiktok y otras redes sociales se muestra bailando de forma sensual en el piso al ritmo de la música.

En el video, Canales sale con un diminuto hilo y una camisa blanca que deja ver su esculpido cuerpo.

Diosa Canales es una de las artistas que se han sumado a este sensual baile. También, la actriz colombiana Johanna Fadul se sumó al bailoteo.

Recientemente, el actor Osman Aray criticó el baile de Anitta, quien no se contuvo y le respondió al venezolano.

Aray le comentó una publicación a la artista brasileña diciéndole: «Mi valoración y admiración pertenecen intactas para todas las damas. Ahora bien, no me queda claro si algunas quieren respeto o quieren ser irrespetadas. ¿De qué se trata esto?, me encantan cuando ustedes comentan».

Ante esto, la cantante brasileña no se quedó callada y le respondió al venezolano en un extenso mensaje. «Sabes esta es una de las principales razones por las cuales tienen vergüenza de denunciar estupros. Porque saben que van a preguntarles qué estaban haciendo para que el hombre quisiera abusarlas».

Posteriormente, Aray se disculpó con «Anitta» por su comentario.