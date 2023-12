Diosa Canales denunció que no la dejaron entrar a Guyana

A la vedette y cantante venezolana Diosa Canales no le permitieron entrar a Guyana. La modelo realizó la denuncia a través de un video publicado en la historia de su cuenta en Instagram.

Diosa Canales sobre Guyana

En el audiovisual, Diosa se dirige a sus fanáticos ubicados en Guyana. La venezolana tenía un espectáculo pautado en ese territorio para el 23 de diciembre. Pero no pudo cumplir con ese compromiso. Esto dijo al respecto:

“Llegué a Guyana, pero en inmigración no me dejaron pasar porque tenía este mapita donde dice que está en zona de reclamación. Por esa tontería no me dejaron pasar“, explicó Diosa Canales mientras señalaba un pequeño mapa ubicado en un borde del pasaporte.

La actriz también denunció que ya han impedido el ingreso a Guyana de otros venezolanos por la misma causa.”…es algo que ellos no han anunciado, lo tienen como guardado, pero yo les estoy avisando, ya han devuelto a varios venezolanos por esta misma situación”, dijo.

Subrayó que todos sus documentos están en regla pero eso no fue suficiente para ingresar a territorio. Lamentó no poder llevar a cabo su show y pidió disculpas a sus fanáticos.

”…me tocará resolver con Carol quien es la empresaria que me está llevando y ver qué manejo se le puede dar a esta situación porque se está viendo dañado y perjudicado mucho mis eventos y mi trabajo”.

Con información de: VN