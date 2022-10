Diócesis se preparan para celebrar al Dr José Gregorio Hernández

Este lunes, la Diócesis de San Carlos, anunció que se encuentra preparando la celebración del Beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el «médico de los pobres», que se realizará este miércoles 26 de octubre.

Asimismo, el martes 25 de octubre a las 9:00 a.m. se realizará el homenaje de parte de las instituciones educativas.

Leer también: Devotos del beato José Gregorio Hernández marcharán 17 kilómetros hasta Isnotù

El presbítero señaló que desarrollarán el desfile de las pequeñas comunidades cristianas en homenaje al Beato venezolano y una serenata por parte de artistas de música venezolana.

El rector del santuario, presbítero José Rodolfo Rivas, indicó que la actividad iniciará a las 6:30 am con un repique de campanas, a las 7:00 am el rosario de la aurora y a las 10:00 am la Santa eucaristía, que será precedida por el excelentísimo monseñor Polito Rodríguez Méndez, y en horas de la tarde se estará llevando a cabo la procesión por las calles del pueblo.

Con información de: ElUniversal