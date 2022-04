Diferencia que existe entre los robos de señas de los Astros de Houston y Yankees de Nueva York

Entre el robo de senas de los Yankees de New York y los Astros de Houston hay una diferencia considerable, pero ambos hicieron trampa.

Los Yankees de New York hicieron trampa en temporadas pasadas específicamente en el 2016 y 2017, sin embargo, no usaron el mismo mecanismo que los Astros de Houston.

Según Jeff Passan tanto los NYY, BOS y HOU hicieron trampa. Sin embargo, la de los Astros se diferencia del resto:

“Los Yankees (y los Medias Rojas) estaban utilizando ilegalmente la sala de reproducción para robar señas, pero ninguno de los esquemas se parecía en nada a lo que los Astros estaban haciendo con los botes de basura. Es muy probable que otros equipos hicieran cosas similares a Nueva York y Boston. Ese elemento abarcó el juego” dijo Passan.

¿Qué castigo van a recibir los Yankees?

La MLB multó al conjunto con $100,000 dolares. Sin embargo, no falta información y la carta no condena a los Yankees más allá de lo que sabemos

Los tres equipos hicieron trampa, pero no al mismo nivel, tan simple como eso. Además, Jeff Passan aclaró que no solo los equipos mencionados hicieron trampa, sino que hay posibilidades de que otros conjuntos hicieran lo mismo, pese a que no se ha comprobado nada al respeto.

