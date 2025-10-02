Dictan orden de captura contra exfiscal de Barquisimeto, Darling Ortiz por corrupción

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció una firme acción legal contra la ex Fiscal 6ª del estado Lara, Darling Ortiz, y su exauxiliar, subrayando el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción dentro de sus propias filas.

Imputación y cargos

Se ha solicitado una Orden de Aprehensión contra la abogada Darling Ortiz para su inmediata imputación y privación de libertad por la presunta comisión de graves delitos:

Corrupción Propia

Actos Arbitrarios

Ultraje al Pudor Público

Incitación al Odio

En el mismo caso, el Ministerio Público también imputará a su exauxiliar, Jairo González, por el delito de Corrupción Propia en grado de complicidad.

Reacciones ciudadanas en Barquisimeto

La noticia ha generado diversas reacciones entre los barquisimetanos, quienes celebran la medida, pero también expresan su preocupación por la extensión del problema en el sistema judicial.

Ciudadanos comentaron:

Solicitud de Extensión: Algunos usuarios, como Carol Rojas, pidieron extender la investigación, señalando: «Hagan una limpieza en el tribunal de menores… Y verán todo lo que se van a encontrar.»

Escepticismo: Otros mostraron escepticismo ante los resultados a largo plazo: «Ojalá fumiguen y saquen todas las alimañas, el problema es que después salen nuevas.»

Denuncia de Retardo Procesal: Varios comentarios se centraron en el retardo procesal que afecta a muchas personas, incluso aquellas con cartas de libertad o que ya han cumplido sus condenas,

sugiriendo que la falta de recursos para sobornos es la causa de que sigan apresadas. Esto refuerza la percepción de que la acción del Fiscal busca desmantelar las mafias carcelarias y judiciales del país.

