Diagnostican con cáncer de mama a una niña de 7 años

El caso de Maura le ha dado la vuelta al mundo, porque es el único que se conoce de una niña diagnosticada con cáncer de mama, y se detectó en Chile.

La pequeña, que apenas cuenta con 7 años de edad, inició con los síntomas a los 5 cuando su madre le descubrió un bulto mientras la bañaba. «Al secarla y colocarle crema, noté un porotito (bulto) debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto», relató Patricia Muñoz, madre de Maura, a la televisión chilena.

Este tipo de patología en pacientes tan jóvenes es algo inusual, por lo que el oncólogo Francisco Barriga afirmó que la mayoría de las mujeres en las que se diagnostican tienen entre 50 y 60. «De ahí para abajo, empieza a ser menos frecuente», puntualizó. Además, calificó este caso de la niña con cáncer de mama como algo «anecdótico».

Extirpación de la mama

Luego del diagnóstico, los médicos recomendaron a la familia de la pequeña la extirpación total de la mama, para evitar que complicara más y se propagara por el resto de su cuerpo. «Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo», lamentó Muñoz.

Sin embargo, la madre de Maura aseguró que su pequeña no tiene conocimiento de la magnitud de su condición, ni todo el proceso por el que está pasando, reseñó 20minutos.

Por ahora esperan los resultados de los exámenes para corroborar que no tiene metástasis.

Con informaciòn de: VN