Día Internacional de la Mujer: Venezolanas ejemplo de talento deportivo

Entrando en contexto desde 1975, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Históricamente, la participación de las mujeres venezolanas en el deporte ha sido motivo de alegrías para la nación.

En nuestro país, las féminas de las misma manera que son hermosas, sabias, talentosas y madres también practican y destacan en el deporte internacional.

Esta vez daremos visibilidad a esas grandes mujeres que ya forman parte de la historia del deporte venezolano en muchas y diferentes disciplinas, reconocemos que son demasiadas y fue difícil reducir el listado a solo cinco grandes guerreras:

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas (Foto: Twitter @TeamRojas45)

Hablar de Yulimar Rojas es sinónimo de progreso, perfeccionamiento y desarrollo, desde su debut a los 19 años en salto triple durante el Sudamericano de Atletismo ganando el oro en la competición no ha sido, sino, crecimientos en su carrera profesional.

Más que nombrar su amplio palmarés donde ostenta ser tetracampeona mundial y medallista de oro olímpica en Tokio 2020 Yulimar es digno ejemplo de la mujer luchadora venezolana.

Constancia, dedicación y sobre todo bastante humildad, es algo que caracteriza a la «Negrita del tumbao», que sin duda es un ejemplo para las mujeres venezolanas y del mundo.

Lisbeli Vera

Lisbeli Vera (Foto: Twitter: @PresidencialVen)

Ni hablar de Lisbeli Vera, que contra todo pronóstico realizó récord mundial y Paralímpico en Tokio 2020 en el atletismo de 200m Categoría T47.

La zuliana de 20 años se consagró como la única venezolana multimedallista en unos Juegos Paralímpicos tras obtener tres medallas.

Su condición física no es ningún impedimento y demuestra que el querer es poder, dejando en alto a todas las guerreras criollas.

Deyna Castellanos

Deyna Castellanos (Foto: Twitter @deyna18)

La venezolana de 22 años Deyna Castellanos, nacida en Maracay representa el sueño que muchas niñas quieren cumplir, llegar a ser futbolista profesional.

Inició su paso por el fútbol desde los 5 años, en su palmarés ostenta dos campeonatos sudamericanos sub-17, siendo máxima goleadora de ambos torneos.

Ha sido nominada a los premios The Best y Puskás con aquel recordado gol contra Camerún desde el centro del campo.

Mayerlin la «Monita» Rivas

Mayerlin Rivas (Foto: Twitter @BoxingFemNews)

Mayerlin Rivas es reconocida como una mujer valiente en el ring y ejemplo de constancia y disciplina. Doble campeona del orbe de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) 118 y 122 libras (pesos gallo y supergallo). La criolla ostenta récord de 16-4-2; 10 triunfos por la vía rápida. Además, 6 peleas ganadas en MMA.

La «Monita» tiene muy presente de donde viene. Las carencias en su barrio natal en Maracaibo no se le olvidan, tampoco los esfuerzos de su madre por darle un plato de comida. “El ayudarla a salir adelante y darle lo que no tuvo me hizo meterme en el mundo del deporte” aseguró en una entrevista a Triángulo Deportivo.

Adriana Carmona

Adriana Carmona en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (Foto: Archivo)

Nacida en el estado Anzoátegui, el 3 de diciembre de 1972, Adriana Carmona, es la mujer más premiada del taekwondo venezolano.

Su proeza deportiva abarca medallas en dos Juegos Olímpicos y cuatro participaciones en el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario; Barcelona 1992, Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008.

Carmona se convirtió en la primera deportista venezolana en alzarse con una medalla olímpica, alcanzada en Atenas, cuando se colgó el bronce en la división de los 67 kilos.

Muchas guerreras

Es difícil sólo nombrar 5 deportistas, ninguna está por encima de la otra, también otras mujeres venezolanas podrían estar en la lista como la ciclista de BMX Stefany Hernández, la atleta Robeilys Peinado o la icónica atleta paralímpica Naomi Soazo, lo cierto es que seguiremos recordando y homenajeando a aquellas mujeres que han hecho del deporte su profesión.

Lider