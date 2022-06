Detrás de la Claqueta, reseña: Los Dos Papas, la obra sorpresa de Netflix

Los Dos Papas, es un film biográfico e histórico, del género dramático, el cual está basado en el libro escrito por Anthony McCarten, “The Pope”.

Esta nos narra la historia de los dos hombres más resaltantes del catolicismo mundial: los papas Benedicto XVI y Francisco. Mostrándonos principalmente sus vidas como Cardenales dentro del Vaticano, sobre todo del padre Bergoglio, quien se encuentra en un profundo dilema por abandonar su puesto o permanecer allí para los feligreses.

A simple vista es imposible no tener un poco de renuencia con respecto a una película que habla sobre los dos últimos Papas que ha tenido la iglesia católica, ya que el primer pensamiento que se puede generar en nuestra mente podría ser que esta tal vez será algo aburrida, o se tratará otra historia más de religión… Y la verdad es que te llevas una completa sorpresa al darte cuenta que el hilo de la historia es completamente atrapante.



The Two Popes es una película dramática producida por Netflix, y la cual nos lleva al Vaticano, justo después de la muerte del Papa Juan Pablo II, en donde los Cardenales deben llamar a un consejo para la selección del siguiente Papa, en donde aparecerán nuestros dos protagonistas: Joseph Ratzinger (Anthony Hopkins) y Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce).



El film es muy tranquilo, básicamente puede tomarse como una muy larga conversación entre el (en aquel entonces) Papa Benedicto XVI y el Cardenal Bergoglio, sobre sus diferentes posturas y creencias con respecto a la iglesia, marcando hasta cierto punto las diferencias de ambos personajes, trazando los que podría palparse como una fina línea de rivalidad entre los dos. A pesar de esto, conocemos más de la vida de un joven Jorge Bergoglio durante su vida en Argentina, mucho antes de ser nombrado como Sumo Pontífice.



Las interpretaciones por parte de Hopkins y Pryce son tan realistas que ni siquiera puedes mirar a los actores sin realmente ver a los Papas, en especial Jonathan Pryce en su papel como el Papa Francisco, quién a mi parecer realizó un excelente trabajo, a pesar de su ya destacada similitud física.



La fotografía es excepcional, en mi opinión, muy atractiva para el espectador, con diferentes tipos de tomas y planos, que hacen la cinta más versátil y llamativa al ojo público. Es agradable escucharla con audífonos puestos ya que se le pone mucho detalle al sonido, siendo este otro factor que hace que The Two Popes no sea monótona en absoluto.

Cabe resaltar que al igual que muchos Biopics, Los Dos Papas también cuenta con ciertos cambios a los hechos reales, todo esto para tener un mejor desempeño y desenvolvimiento del guion, ya que algunas de las situaciones que podemos ver en la pantalla no pasaron de ese modo, o simplemente no se tiene una información certera de ello.

The Two Popes fue una gran sorpresa para la crítica, la cual la denominó como un “éxito inesperado” por parte de Netflix. Actualmente posee una puntuación del 89% en Rotten Tomatoes. También recibió diferentes nominaciones para las premiaciones del 2020, en las categorías de Mejor Actor en los Oscar, y Mejor Guion Adaptado.

En fin, no necesitas ser una persona completamente entregada a la religión para poder ver esta película, la cual realmente no toca el tema de la iglesia como muchos logran pensarlo a la primera, sino que el verdadero objetivo de esta es mostrarnos el lado humado de dos hombres cuyo destino (u obra de Dios) fue llegar al lugar en donde están.

Por: Mariángel Jiménez.