BlacKKKlansman, es una comedia dramática del 2018, escrita y dirigida con Spike Lee, y la cual se basada en la novela homónima escrita por Ron Stallworth en 2014, bajo el título de: Black Klansman.

La película relata la historia de Ron Stallworth, un detective afroamericano, el cual junto a su compañero Flip Zimmerman, se infiltra dentro del grupo supremacista blanco estadounidense, Ku Klux Klan (KKK) de su localidad.

Protagonizada por John David Washington (Ron), Adam Driver (Flip), Topher Grace (David Duke) y Laura Harrier (Patrice); el film estuvo nominado para diferentes categorías, sin embargo, se llevó el Óscar a Mejor Guion Adaptado en el 2019, a su vez, ganó un BET Award en el mismo año en la categoría a la Mejor Película.

Durante toda la trama, Flip se hace pasar por Ron frente a sus «hermanos» dentro del clan para poder llevar a la perfección su investigación hacia la supremacía blanca. Mientras que Ron decide conocer y vincularse sentimentalmente con Patrice, una joven activista de la organización Black Lives Matters, quién forma parte del partido político Black Panthers, de quién recolectará información sobre los diferentes movimientos negros de Colorado, provocando que de pista en pista su investigación con respecto a los jefes del KKK poco a poco fuese dando frutos.



No es un film pesado, de hecho, llega un punto en el que comienzas a temer porque no tienes idea de cómo terminará. Tiene bastantes saltos temporales en el presente, que pueden confundirte a la primera, pero luego logras acostumbrarte a ellos.



Por otro lado, desde mi punto de vista la película más a allá de parecer una sátira hacía los miembros del KKK, logra enviar un mensaje acertado sobre lo letal que puede llegar a ser el racismo entre las sociedades. Siendo los negros, judíos, homosexual, y muchos otros movimientos sociales tachados por los supremacistas blancos, quienes en esta ocasión son liderados por David Duke (político estadounidense y ex-líder de KKK).



Se me hizo muy curioso ver la película en medio de la situación político-racial que estuvo atravesando Estados Unidos durante el año 2020, tal como si Spike Lee hubiese adivinado el futuro justo al momento de iniciar la producción, pero simplemente es algo que suele atravesar su país durante los años. Mostrándonos desde el punto de vista de Ron Stallworth como hay gente capaz de insultar, lastimar e inclusive asesinar a otros solo para defender sus ideales.



BlacKKKlansman viene cargada con muchos momentos cómicos, que te harán pensar que solo se trata de eso: una comedia. Pero no es así, ya que la película está inspirada en su totalidad en la verdadera historia que vivió el detective Ron Stallworth durante los años 70.



Otros aspectos que me llamaron la atención, más allá de las localizaciones y las paletas de colores utilizados, fue el vestuario, en específico los de Ron y Patrice, los cuales nunca dejan de ser elegantes y adaptarse a las vibras de la década.

Como es de costumbre para Spike Lee, la historia cuenta con muchas tomas de apoyo reales de protestas y situaciones similares de la época, a su vez, los planos medios y planos medio cortos que se componen de forma armónica dentro del timeline del film.

Por: Mariángel Jiménez.