Detienen de forma «irregular» al padre de la exfiscal del MP autora del polémico video

Los familiares de la abogada Darling Ortiz, ex Fiscal 6° del estado Lara contra quien pesa una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público (MP), han contactado a nuestro medio para denunciar públicamente lo que califican como presuntas irregularidades en el procedimiento de búsqueda y detención.

La principal preocupación de los parientes es la aprehensión del padre de la ex Fiscal, un adulto mayor con condiciones de salud preexistentes como hipertensión y problemas de la próstata. Según relataron los familiares, el señor fue detenido en horas de la madrugada del pasado jueves 2 de octubre.

«No vemos lógico que una persona de la tercera edad, hipertenso y con problemas de la próstata pague los problemas de su hija,» declaró un familiar, exigiendo la libertad plena del señor Ortiz.

Detenciones y Allanamiento Sin Órdenes Claras

Los denunciantes indicaron que la madre de la ex Fiscal también fue aprehendida en días recientes, aunque fue liberada posteriormente. Asimismo, su vivienda fue allanada, a pesar de que la abogada Darling Ortiz no reside en esa dirección.

Los familiares manifestaron su frustración y descontento, recalcando que no tienen responsabilidad en las acciones de la ex funcionaria judicial.

«Nosotros los familiares no tenemos la culpa de lo que haya hecho o no la abogada Darling Ortiz,» señalaron.

Añadieron que al padre «se lo llevan detenido en la noche y lo presentan ante la Fiscalía 25». Además, denunciaron que no les fue presentada una orden de aprehensión en contra de los padres, solo les notificaron verbalmente que el señor Ortiz estaba «bajo un procedimiento».

Desconocimiento del Paradero de Darling Ortiz

Al ser consultados sobre si han tenido comunicación con la abogada Darling Ortiz luego de que el Fiscal General de la República anunciara la orden de captura en su contra (por los delitos de Corrupción Propia, Actos Arbitrarios, Ultraje al Pudor Público e Incitación al Odio), los parientes aseguraron que desconocen su paradero.

«Ellos no saben nada de ella, no tienen conocimiento, ellos también están angustiados porque no saben nada del paradero de su hija,» afirmaron, agregando que «quién va a querer un mal para su hijo.»

El señor Ortiz aún permanece detenido. Si bien a los familiares les han informado que está presuntamente retenido en el CICPC de la Zona Industrial, indicaron no tener la certeza de su ubicación actual.

Los parientes hicieron un llamado a las autoridades para que «dejen de molestar al señor Ortiz y a su esposa» y tomen cartas en el asunto, insistiendo en que no deben ser responsabilizados por el parentesco con la ex Fiscal.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto