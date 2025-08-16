Detienen a Isadora Lagos aspirante a Miss México por portación de armas

La modelo identificada como Isadora Lagos estaba en su camioneta con un hombre quien se identificó como su escolta, por lo que ambos fueron trasladados para esclarecer el origen del arma de fuego y el motivo por el cual la llevaban el arma.

Isadora Lagos, actual Miss Guerrero 2024, fue detenida el jueves en la localidad mexicana de Acapulco por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, informaron este viernes medios locales.

La aspirante a Miss México fue interceptada por agentes federales durante la noche en la caseta de La Venta, sobre la Autopista del Sol, donde realizaban una revisión de rutina al vehículo en el que viajaba.

Al chequear la cajuela de la camioneta dieron con cartuchos útiles y con un arma de fuego que, al no tener acreditación de posesión legal por parte de la joven o de su acompañante, ambos fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR).

El hombre se identificó como su escolta. Ahora los dos tendrán que esclarecer el origen del arma de fuego y el motivo por el cual la llevaban en el automóvil.

Desde septiembre del año pasado, en su condición de Miss Guerrero, Lagos estaba seleccionada para representar al estado en el certamen nacional. Fuentes cercanas indicaron al diario El Heraldo que buscarán una libertad bajo fianza.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión