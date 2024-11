Detienen a cinco personas por delitos ambientales en Yaracuy

Tras realizar exhaustivas labores de inteligencia, fueron detenidos cinco ciudadanos y puestos a la orden del Ministerio Público, por incurrir en delitos ambientales en la zona protectora de la Sierra de Aroa, estado Yaracuy, la cual se encuentra en un Área Bajo Régimen Especial (Abra). Dichas acciones afectaron considerablemente a la subcuenca del río Cocorote y la microcuenca de Río Claro, además de causar la interrupción del servicio de agua para la comunidad.

El secretario de Desarrollo Económico de Yaracuy, Rafael Morales, afirmó que los infractores violentaron la zona protectora en cuestión, la cual se rige bajo un plan de ordenamiento y reglamento de uso desde 1990. «Eso significa que en ese plan de ordenamiento de uso se indica qué se debe hacer, cómo se debe hacer y cuándo y por supuesto indica también lo que no se puede hacer. No obstante, estos cinco ciudadanos hicieron lo que no se debe hacer», declaró.

Asimismo, Morales informó sobre un evento climatológico en Yaracuy que causó una inundación en el río Cocorote y afectó el suministro de agua, debido a dicha intervención ilegal, y destacó que la acción humana causó daños significativos a pesar de tragedias anteriores. Explicó que el área afectada es de alta preservación y se encuentra cerca del Parque Nacional Yurubí, y fue devastada por la tala ilegal de árboles con métodos como el envenenamiento progresivo.

Seguidamente, enfatizó en la necesidad de respetar las normativas ambientales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ambiente y defender proyectos como el río Claro, que requiere una inversión considerable para su recuperación. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes autoridades de seguridad ciudadana y la Policía Ambiental.

Carla Martínez / Con información de VTV