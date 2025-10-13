¡Deterioro de “punta a punta”! Vecinos de la calle 27 claman por asfaltado desde hace cuatro décadas

Los residentes de la calle 27 entre carreras 28 y 29 de Barquisimeto hacen un llamado desesperado a las autoridades regionales y municipales para que atiendan el severo deterioro de su vialidad. Aseguran que la calle se encuentra completamente destrozada, plagada de huecos y botes de agua, y afirman que llevan más de cuatro décadas en el olvido.

Alexander Suárez, un vecino de la zona, fue la voz de la comunidad para denunciar que la situación no solo ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes, sino que ha convertido la vía en una zona intransitable para vehículos, sin que el gobierno local ni las organizaciones vecinales hayan tomado medidas para solucionar el problema.

“Le digo sinceramente, jamás han venido siquiera a mirar aquí. Nosotros como vecinos somos los que hemos puesto arena para tapar los huecos”, expresó Suárez, visiblemente frustrado. El vecino indicó que el problema de la calle abarca «de punta a punta» y que se agrava los días lluviosos.

«Por ahí han arreglado tantas calles, pero se olvidan de esta. Tenemos huecos y botes de agua, cada vez que llueve se empoza. Más de 40 años está así, desde que yo me mudé aquí, esto está así», expresó.

Ante el evidente deterioro y el riesgo que representa para los transeúntes y vehículos, los vecinos decidieron elevar su solicitud directamente a las máximas autoridades.

Alexander Suárez finalizó su llamado con una petición explícita al líder regional y al municipal: «Hago un llamado al Gobernador Luis Reyes Reyes y al Alcalde Yanys Agüero para que nos asfalten, que Dios quiera y se aboquen a esto».

La comunidad espera que la administración actual escuche su clamor y ponga fin a un problema de infraestructura que ha persistido por más de cuatro décadas en el corazón de Barquisimeto.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto