Detenidos tres sujetos por operar campamento de minería ilegal en el Estado Amazonas

Tres individuos fueron arrestados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el sector San Antonio de la comunidad indígena Carida, en el estado Amazonas, por operar un campamento de minería ilegal. Los arrestos se realizaron como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2025, una iniciativa que busca combatir actividades ilícitas que atentan contra el ecosistema y la soberanía del país.

Según informó el comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, los detenidos fueron aprehendidos en flagrancia durante un patrullaje de una Unidad de Reacción Rápida (URRA). Las operaciones del campamento violaban la Ley del Ambiente y la sexta de las siete transformaciones del Plan de la Patria, que se enfoca en la protección del ecosistema.

Material Incautado e Incinerado

En el lugar de los hechos, que funcionaba como soporte logístico para la minería, se incautó una gran cantidad de material, incluyendo 3.000 litros de gasolina, 15 motobombas, 2 plantas eléctricas, y otras herramientas y equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales. Todo el material fue incinerado en el sitio, y el procedimiento fue notificado al Ministerio Público.

Hernández Lárez reafirmó que «el suelo venezolano no está en venta, ni se traspasa ni se enajena», y enfatizó que en el estado Amazonas está prohibida toda forma de exploración minera de hidrocarburos. El comandante advirtió que ninguna persona «estará por encima de los intereses de la seguridad y defensa del Estado venezolano».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión