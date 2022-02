Detenidos tres funcionarios de Policia Nacional Bolivariana por tráfico de armamento y municiones

Ante esto, comisiones de la DGCIM de Caracas y Lara en compañía de fiscales del Ministerio Público se presentaron en la sede de Investigación Contra Hurto y Robo de Vehículos del CPNB en la Av. La Mata Cabudare, para practicar la aprehensión en flagrancia.

De acuerdo con el reporte policial, los individuos fueron identificados como Com. Gabriel Rodríguez, Sup Bracho Victor, y Of. Freitez Francisco.

Los funcionarios quedaron a la orden del Ministerio Público.