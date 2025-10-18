Detenidos por el Sebin cinco personas que estaban conspirando en el estado Lara

Cinco personas fueron detenidas en Barquisimeto, estado Lara, la mañana de este viernes, tras un operativo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), vinculados con la realización de grafitis en diversas zonas de la ciudad que portaban la frase «Está pasando», una acción que, según fuentes extraoficiales de la agencia, se interpreta como parte de un plan de desestabilización por parte de la organización política Vente Venezuela.

El operativo, que se extendió por varios puntos de la capital larense, busca desmantelar a un grupo que las autoridades identifican como «radical de derecha» y que, a través de estas pintas, presuntamente intentaba generar zozobra y promover acciones en contra de la paz nacional.

​El procedimiento se inició tras labores de inteligencia que venían siguiendo la pista a estas manifestaciones gráficas en muros y paredes de Barquisimeto. Los grafitis con el mensaje «Está pasando» habían comenzado a aparecer en zonas estratégicas y con alta afluencia de personas en la ciudad crepuscular. La aparición simultánea y estratégica de estas pintas levantó las alarmas de los cuerpos de seguridad, quienes las catalogaron como un intento de propagar una matriz de opinión negativa y un llamado a la subversión, enmarcado en la agenda política de Vente Venezuela.

​Según información manejada por agencias de noticias, los funcionarios del SEBIN lograron ubicar los domicilios y puntos de encuentro de quienes presuntamente serían los autores materiales de los grafitis. La primera fase del operativo culminó con la detención de cinco individuos. Aunque sus identidades no han sido reveladas de manera oficial, se pudo conocer que todos están asociados con la tolda política liderada por María Corina Machado en el estado Lara. Testigos relataron el hermetismo con el que se manejaron los funcionarios en los distintos allanamientos, describiendo un despliegue discreto pero efectivo.

​Una anécdota contada por un vecino de la urbanización donde ocurrió una de las detenciones relata que uno de los aprehendidos, un joven universitario, era conocido en la comunidad por su activismo en redes sociales. «Lo vi cuando se lo llevaron. Iba tranquilo, pero se notaba el nerviosismo en su cara. Él siempre fue de esos chamos que pegan calcomanías y carteles, no pensé que esto fuera a terminar así», comentó el residente, subrayando el tono de la tensión política que se vive en la calle.

​Este golpe del SEBIN en Lara no es un hecho aislado.

La organización Vente Venezuela ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por parte de las autoridades venezolanas en repetidas ocasiones. En el contexto nacional, ha habido detenciones de dirigentes de la organización en otros estados, acusados de delitos que van desde conspiración hasta incitación al odio. La reciente ola de grafitis en Barquisimeto es vista por las fuerzas de seguridad como una nueva modalidad de «guerra no convencional» para intentar minar la estabilidad del país.

Actualmente, las labores de inteligencia se mantienen activas en el estado Lara. Se espera que las autoridades ofrezcan un parte oficial en las próximas horas, donde se revelen más detalles sobre los detenidos, los cargos específicos y los planes que, según el SEBIN, se buscaban ejecutar con esta campaña de grafitis. La acción policial en Barquisimeto se suma a la serie de eventos que han marcado la tensa relación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la oposición política, especialmente aquellos grupos que impulsan una línea de mayor confrontación.

Este tipo de operativos reafirman la determinación del Estado venezolano de neutralizar cualquier foco de desestabilización. A última hora se conoció que en las acciones se dará con la detención de otras tres personas involucradas en estos hechos irregulares.

