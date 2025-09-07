Detenidos el presunto agresor y la madre de una niña víctima de maltrato en Barquisimeto

Tras la viralización de un video que muestra el brutal maltrato a una menor de edad, el Ministerio Público coordinó la detención del presunto agresor y de la madre de la víctima en Barquisimeto.

El principal detenido y acusado presuntamente de maltratar a la niña, fue identificado como Enrique Álvarez Nahum, este individuo según el Fiscal Tarek William Saab, fue capturado el pasado viernes en el sector El Jebe, lugar donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, durante la tarde del sábado, fue aprehendida Yesmary Ballesteros, madre de la jovencita en la zona de El Cují, al norte de la ciudad.

Ambos se encuentran a la orden de la Fiscalía y se espera su audiencia de presentación en las próximas horas. Sin embargo, el padre de la víctima ha expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que los implicados queden en libertad.



«Me dieron a entender que podrían salir a la calle. Si la audiencia no se realiza hoy domingo, temo que mañana lunes los presenten con fiadores y les otorguen una medida cautelar», declaró angustiado. «Me parece una injusticia para mi hija, que fue maltratada por este sujeto», insistió.



Henry Añez, padre de la menor, ya había alertado sobre el «infierno» que vivía su hija. Reveló que interpuso denuncias en repetidas ocasiones ante los cuerpos policiales, pero sus reclamos fueron ignorados. «El que le hizo eso a mi hija, tiene influencias y siempre lo dejan libre», sentenció Añez con impotencia. «Yo solo quiero que se haga justicia. La madre es igual de responsable, porque presencia el maltrato y no hace nada para detenerlo», afirmó.

La comunidad barquisimetana y los familiares, exigen que se aplique todo el peso de la ley para garantizar la protección de la menor y sentar un precedente contra el maltrato infantil en la entidad larense.



Por: Edwin «Sports» Hevia