Detenido en Barquisimeto motorizado por conducir de forma imprudente e incitar a la desobediencia

El Ministerio Público del estado Lara ha imputado al ciudadano John Rodríguez por el delito de “Instigación a la desobediencia pública”, luego de ser aprehendido por conducir de forma temeraria una motocicleta con dos acompañantes, poniendo en riesgo la vida de todos. La información fue confirmada por el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, a través de sus redes sociales, generando de inmediato un debate en la comunidad barquisimetana.

La imprudencia que terminó en detención



​Los hechos que llevaron a la detención de Rodríguez circularon ampliamente en la red, volviéndose virales. En un video que se difundió por distintas plataformas, se puede ver a un motorizado, presuntamente Rodríguez, conduciendo a alta velocidad y de forma errática en una transitada avenida de la ciudad. Lo que más llamó la atención, y generó la indignación de muchos, fue que el sujeto llevaba a dos personas más en la moto: una de ellas, sin casco, y la otra, sin las medidas de seguridad mínimas, lo que aumentaba exponencialmente el riesgo de un accidente grave.

Más allá de una simple infracción de tránsito

Si bien a simple vista podría parecer una falta de tránsito, la acción del Ministerio Público se enfoca en un delito más grave: «Instigación a la desobediencia pública». Fuentes cercanas al caso explican que la imputación se basa en que la conducta de Rodríguez no solo era un peligro en sí misma, sino que además, al ser exhibida de forma tan notoria y generar un eco en las redes, podría haber incitado a otros a imitar este tipo de comportamientos imprudentes.

La detención de Rodríguez y su posterior imputación es un llamado de atención a la ciudadanía, especialmente en una ciudad como Barquisimeto donde el uso de motos se ha vuelto tan común. Expertos en seguridad vial señalan que este tipo de incidentes, que van desde el exceso de velocidad hasta la falta de uso de casco, se han incrementado en los últimos meses, convirtiéndose en una de las principales causas de accidentes en la región.

Hender «Vivo» González