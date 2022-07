Desvelan el dinero que Cristiano (CR7) Ronaldo ‘sacrificaría’ por fichar por el Atlético de Madrid

Con eso y con todo, seguiría siendo insuficiente para lo que el Atlético de Madrid puede permitirse.

Una de las muchas cuestiones que alejan a Cristiano Ronaldo del Atlético de Madrid, que hacen que la operación sea realmente complicada, es el elevado sueldo del jugador luso. Pero desde el entorno del futbolista, están dejando claro a los interesados que no deben asustarse por el sueldo del jugador luso puesto que su principal prioridad es jugar en un equipo de Liga de Campeones y lo del salario es una cosa secundaria.

El periodista inglés Ben Jacobs afirma que la superestrella portuguesa está lista para reducir su salario para facilitar la llegada al Atlético de Madrid o en su defecto a otro de los clubs que pudiesen estar interesados en él. Ahora mismo, según dicha fuente, el salario semanal de CR7 es de 435.000 euros semanales. Es cierto que Ronaldo ya ha recibido un recorte salarial del 25% en el Manchester United después de que el equipo no terminase entre los cuatro primeros la temporada pasada.

Pero su aparente voluntad de aceptar otro recorte salarial indica que hará todo lo que esté a su alcance para mudarse este verano, una circunstancia que según los medios ingleses se ve reforzada por el hecho de que Georgina Rodríguez también desee volver a España.

Según dicho informador, el jugador estaría dispuesto a sacrificar un 30% de la ficha para acabar de rojiblanco. Algo que a la vista de las cifras tampoco parece asegurarle demasiado en realidad. Según se señala en Inglaterra, el sueldo del futbolista rondaría los 31 millones brutos anuales. Es decir que un 30% del mismo sólo le supondría un ahorro al Atlético de menos de un millón de euros, dejando la operación inviable a todas luces.

TEN HAG, TRANQUILO

Por su parte, el jefe del United, Erik ten Hag, admite que no tiene idea de cuándo Ronaldo se presentará a trabajar. Pero tampoco le quita el sueño. “¿Si estoy preocupado? Por supuesto. Pero preocupante tal vez no sea la palabra adecuada. Me enfoco en los jugadores que están aquí, lo están haciendo muy bien, están en buena forma, prefiero enfocarme en eso y desarrollar eso”, señaló

«No puedo esperar a que llegue. Cuando lo haga, lo integraremos. Con la cantidad de partidos que tenemos por delante necesitamos más opciones en ataque. Creo que es vital si quieres tener éxito, la temporada es muy larga. Pero también tenemos tiempo para completar eso. Estoy muy contento con el desempeño del mediocampo y el ataque en este momento”, señaló.

Mundo Deportivo