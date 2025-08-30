Destacado médico larense realizó procedimiento quirúrgico de Mastoidectomia + Timpanoplastia en hospital Madre Rafols de Maracaibo

Dr. José Manuel Colmenares Presidente de la Fundación Stapedium de Barquisimeto realizó procedimiento quirúrgico de Mastoidectomia + Timpanoplastia en Madre Rafols.

Hoy sábado 30 de agosto se realizó por primera vez en Hospital Madre Rafols una Mastoidectomia + Timpanoplastia, realizado por los especialistas en otorrinolaringología (ORL) liderados por el Dr. José Manuel Colmenares, otólogo, rinólogo, Presidente de la fundación Stapedium de Barquisimeto, @fundacionstapedium, y los Dres. Rafael Ángel Muñoz Mendoza y Rafael Muñoz Montenegro, además de la especialista en anestesiología Dra. Katherine Contreras.

Leer También: La importancia de los masajes: El Fisioterapeuta y Acupunturista Larense César Marín nos cuenta como mantener un cuerpo sano

Con este procedimiento se logra extirpar tejido enfermo y se repara el tímpano y la cadena de huesecillos, además el médico cirujano realiza una incisión detrás de la oreja para acceder al mastoides y al oído medio, elimina el tejido, para luego repara el tímpano usando un injerto de tejido.

Igualmente, este tipo de intervenciones quirúrgicas permite corregir infecciones crónicas, el daño al tímpano y mejorar la audición.

En el Sistema de Salud Madre Rafols impulsamos el bienestar de nuestros usuarios, a través de la atención humanizada, ofreciendo servicios de salud con avances tecnológicos de primer nivel que fortalecen la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

Hender «Vivo» González