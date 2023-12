Despliegan 155 mil efectivos con el plan Navidades Seguras 2023

El Ministro del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que 155 mil efectivos de los órganos de seguridad ciudadana estarán desplegados durante esta temporada decembrina en todo el territorio nacional.

Asimismo, detalló que se activaron 8 cuadrantes de paz en las principales carreteras del país, a fin de garantizar la protección de los ciudadanos durante la temporada vacacional.

Uno de los controles en los que buscarán ser más rigurosos es en evitar el consumo de bebidas alcohólicas en conductores.

“Tenemos activos puntos de control en las vías y realizaremos pruebas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas al conducir”, aseguró.

#EnVivo || Por instrucciones del Pdte. @NicolasMaduro un total de 155 mil hombres y mujeres de los órganos de seguridad ciudadana estarán activos durante esta temporada. pic.twitter.com/rB9Mrb7Ofl — MPPRIJP (@MijpVzla) December 15, 2023

También se activó la Resolución 190 de la cual se revisaron medidas para que los vehículos de cargas tengan un límite de velocidad de 40k/h durante el asueto, además de cumplir con el uso estricto del canal derecho.

El permiso para el tránsito de las gandolas o camiones queda restringido en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. a las 9:00 a.m. y en la tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. no podrán transitar los vehículos de carga pesada.

“Todos los vehículos serán chequeados y verificados, los de carga pesada, con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes”, añadió.

Aseveró que el despliegue también se hará en las playas aptas y parques nacionales.

