Despiden a trabajador de Traki por ataque homofóbico

Un trabajador de la empresa Traki fue despedido tras sostener una discusión con un ciudadano de la comunidad LGBTIQ+ tras querer probarse una prenda de dama en el vestuario de caballeros.

A través de un video, se ve cómo el trabajador de Traki le dice que las prendas de dama se deben medir en el piso de arriba. Posteriormente, el miembro de la comunidad LGBTIQ+ le responde que no ve problema en probarse una prenda de mujer en el de hombres.

«Vamos a llamar al gerente pero igual me voy a medir el pantalón», le dice el joven al trabajador de la empresa. Este luego de eso comienza a golpear la puerta donde se encontraba el muchacho con la prenda de ropa.

Leer también: Mujer asesino a su padrastro por una botella de ron

Luego el trabajador de Traki le reitera: «Aquí no pueden, aquí no pueden». Así quedó grabado por otra persona que acompaña al joven, quien también le informa al empleado que su acto es considerado una agresión.

#EnVideo 📹



▶️ Un trabajador de la empresa @TRAKIenganchate fue despedido tras sostener una discusión con un ciudadano de la comunidad LGBTIQ+#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/UgOJDgyRjg — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) January 3, 2023

«Eso es acoso», le dice el acompañante al trabajador de Traki quien le manifiesta que no le importa que esté siendo grabado. «Cuerda de maricos que son. Redes sociales que coño e madre. No me importa mi trabajo. Cómo yo voy a agarrar una ropa de caballero y voy a ir al de damas a probármelo, dime tú«, apuntó el extrabajador.

Con información de: VN