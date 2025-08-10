Despertarse varias veces en la madrugada: Qué significa según la psicología y cómo interpretarlo

Una de las principales causas es el estrés y la depresión.

Son muchos los factores que pueden interrumpir el sueño durante la madrugada, entre los que se encuentran el estrés, la ansiedad, el uso excesivo de redes sociales y los pensamientos negativos, entre otros.

Otra de las causas de estos despertares nocturnos son los malos hábitos alimenticios, ya que hay personas que tienen reflujo y no logran un buen descanso.

Aunque esto no es algo normal que pase, se agrava cuando es difícil volver a recuperar el sueño y comienza a ocurrir con frecuencia. Por eso, es importante que ante este tipo de problemas se busque ayuda médica.

“Despertarse en mitad de la noche se conoce como insomnio y es un problema común. Despertarse en pleno sueño es algo que suele ocurrir durante períodos de estrés”, explicó la Clínica Mayo.

Cuando no se descansa de la manera adecuada, la persona al día siguiente puede presentar irritabilidad, problemas de concentración, poca energía y confusión mental, entre otros.

Un mal descanso no solo afecta la parte física, sino también la mental y puede llegar a ocasionar diferentes problemas de salud.

El significado de despertarse durante la noche

Un estudio realizado y publicado en Health Data Science analizó datos de sueño de aproximadamente 88.461 adultos de la base británica Biobank y encontró que un mal descanso podría provocar hasta 172 enfermedades distintas.

Por otro lado, según la Fundación del Sueño de los Estados Unidos, las personas tienen diferentes maneras de calificar la calidad de su descanso, ya que para algunos es bueno, malo o intermedio.

“Se pueden observar directamente muchos aspectos de la calidad del sueño. La forma en que uno lo describe o la información que las pruebas y la tecnología del sueño pueden recopilar se clasifica principalmente en cuatro elementos diferentes”, informó.

Asimismo, la especialista en medicina interna Daniela Silva explicó que los adultos pueden despertarse hasta dos veces por noche, pero suele ser tan breve que no lo recuerdan, debido a que el cerebro pasa por cortas fases antes de iniciar un nuevo ciclo.

Algo que se debe tener en cuenta es que si estos despertares dificultan el retorno al sueño, se debe consultar con un médico para así prevenir futuras enfermedades.

Otras de las causas psicológicas que afectan el descanso son el estrés y la depresión. Esto hace que el insomnio aparezca durante la noche.

“Las personas con insomnio, por ejemplo, pueden tener un riesgo diez veces mayor de desarrollar depresión que quienes duermen bien por la noche. Y entre las personas con depresión, el 75 por ciento tiene problemas para conciliar el sueño o permanecer dormidas”, según Johns Hopkins Medicine.

El uso excesivo de las redes sociales también puede afectar el patrón de descanso, ya que revisar los dispositivos antes de dormir interfiere en la producción de la melatonina, la hormona encargada de regular el sueño.

Hender «Vivo» González

Con información de La Nación