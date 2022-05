Desmond Bane de Memphis Grizzlies se autoproclama el mejor tirador de la NBA despues de Stephen Curry

El guardia del equipo de los Memphis Grizzlies se autoproclamo el mejor tirador de la NBA, solo superado por Stephen Curry.

Desmond Bane se convirtió en uno de los tiradores más letales de la NBA para los Memphis Grizzlies esta temporada. El tiro del jugador fue una de las principales razones por las que tienen la ventaja de jugar en casa sobre los Golden State Warriors en las semifinales de la Conferencia Oeste.

La estrella de los Grizzlies ocupó el segundo lugar en toda la NBA en porcentaje de tiros de tres puntos con un 43,6% detrás de Luke Kennard de Los Angeles Clippers. Desmond Bane ha sido incluso mejor en los playoffs, aumentando su precisión más allá del arco al 45,3 % en ocho intentos por partido.

Toma cada tiro como si fuera a encestar a cada uno de ellos. Bane ya es uno de los mejores tiradores de la NBA, pero en su mente no hay nadie mejor, excepto el base de los Warriors de la NBA.

Cuando se le preguntó cuántos tiradores de tres puntos son mejores que él en este momento, Bane tiene una respuesta rápida. Steph Curry.

¿Alguien mas?

“Aparte de el, tendrás que mostrarme”, le dice el ala de los Grizzlies a Sports Illustrated, reclinándose en un asiento junto a la cancha. “Steph se merece sus flores, y Klay Thompson, quiero decir, ha regresado de una lesión. Pero fuera de eso, quiero que me miren y me hablen en la misma conversación que esos tipos. … Eso es por lo que me esfuerzo”.

La mayoría de las estrellas de la NBA creen que son las mejores de la liga. Es el nivel de confianza necesario para llegar tan lejos. Pero Stephen Curry ha superado tanto a todos los demás en triples que todos están jugando por el segundo lugar. Pero ser segundo detrás del mejor tirador de todos los tiempos no es un mal objetivo para Desmond Bane. Los fanáticos de los Grizzlies lo tomarán en un abrir y cerrar de ojos.

