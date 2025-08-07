Desmantelado plan terrorista de la oposición: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este jueves sobre la desarticulación de un plan terrorista generado por la oposición que se efectuaría en el monumento de la Victoria de la Gran Guerra Patria contra el Nazifascismo, en Plaza Venezuela, el pasado domingo 4 de agosto.

Durante una rueda de prensa, Cabello explicó que el plan consistía en explotar un artefacto en el sitio público. «El equipo antiexplosivos del SEBIN siguió a José Daniel García Ortega (quien llevaba el artefacto) para retirar el material explosivo que se hallaba dentro de un bolso dejado por el ciudadano en Plaza Venezuela. La detonación se haría de forma analógica a distancia, a través de un teléfono celular».

En ese contexto, detalló que por este caso han sido capturadas 13 personas, todas vinculadas a las células de violencia denominadas por la extrema derecha como «unidades clandestinas».

Asimismo, explicó que debido a las declaraciones emitidas por voceros de la oposición se pudieron activar mecanismos de seguimiento y prevención con los organismos de seguridad del Estado para lograr impedirlo.

«El dispositivo contenía 3 kilos de TNT», dijo y al tiempo cuestionó que «cuanta gente pudo haber muerto, en caso de que ese artefacto hubiese explotado».

Cabello recordó que desde hace 7 meses se ha venido denunciando una alianza criminal entre narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas que hacían vida en Venezuela e insisten en ejecutar este tipo de acciones para perturbar la paz del país.

«Es el lloriqueo de quienes llaman a la violencia, a la desestabilización, a la guerra, al terrorismo (…) y esperan que el Gobierno de Venezuela se quede con los brazos cruzados», aseguró

Con información de Globovisión