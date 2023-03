Desespero en Barquisimeto por el alto costo de pasajes impuesto por los choferes

Desesperados, se encuentran los usuarios de diferentes unidades de transporte público en Barquisimeto, debido al aumento ‘’inesperado’’ e irracional, impuesto por los diferentes conductores de las líneas, que prestan sus servicios en las diferentes parroquias del Municipio Iribarren.



Desespero en Barquisimeto por el alto costo de pasajes impuestos por los choferes

Así lo pudo constatar, el equipo de noticias Barquisimeto; durante un recorrido por las diferentes paradas de la ciudad crepuscular, donde se evidenció que una persona debe disponer de 10 bolívares para llegar a su destino y en la mayoría de casos; tienen que irse caminando e incluso, gastar hasta tres o cuatro pasajes por día, obligando al usuario a sacar dinero en efectivo donde no los hay.

El monto habitual, es de cinco bolívares; no obstante, hay quienes cobran entre siete u ocho bs, dejando al transeúnte sin opciones de comprar sus respectivas comidas, medicinas e incluso dejar de pagar cualquier otro producto, debido a la ‘estafa’ que están cometiendo los conductores.

No obstante; las personas se enfrentan a otra cosa: Y es el amedrentamiento que se ha evidenciado en los rutas o buses, palabras obscenas o maltrato por parte del colector y conductor. ¿A quién le va a gustar que lo traten mal cuándo pagas por un servicio?

‘’Diez bolívares, es mucho sacrificio’’ Comentó una usuaria.

‘’Soy empleado público y pago cuatro pasajes diarios. Las cosas están muy caras, pero no deberían aumentar el pasaje, porque igualmente todos tenemos que hacer un gran sacrificio para trabar y hay que tener suficiente dinero, para salir para la calle. Yo soy habitante de la Ruezga, sin embargo; me ha tocado ir caminando a mi lugar de trabajo, porque los conductores me bajan del vehículo por no tener a diario el pasaje que ellos me exigen’’. Manifestó Belkis García

Por otra parte, el ciudadano Erickson Flores Vásquez, quien vive en el centro de la ciudad, contó que tuvo un momento desagradable durante la semana, en una de las unidades de transporte que recorren la Avenida Venezuela hasta el Terminal de Pasajeros.

‘’Me monté en una ruta que recorre la avenida Venezuela, exactamente en el comienzo de los Leones hasta la avenida Vargas, inmediatamente, le pedí al chófer que me diera el número de pago móvil para hacérselo por dicha vía, debido a que ya había gastado mi platica en la mañana yendo a mi trabajo’’.

‘’Luego de preguntar cuánto es, me contestó el chófer que son 10 bolívares con ésa manera contundente de decírmelo, el cual no me agradó porque soy una persona mayor, procedo a hacer mi pago rápido por cinco bs y no por ésa cantidad que me exigieron, me respondieron te faltan cinco más ¡¿Por qué?! Dije, si eso no está en Gaceta, a lo que contestaron: Porque así estamos cobrando por ésa vía, sino los quieres pagar, te bajas y en eso se paró el bus, el cual decidí no bajarme, el conductor exclamó ¡De ahora en adelante a todos tienes que decirle que por pago móvil son cinco bolívares más! Le dijo al colector’’. Expresó muy aliquebrado el señor Flores

Zuleydy Márquez NB