Desechos y abandono: Colapsan cloacas en el Estadio de la calle 48 de Barquisimeto

Los habitantes de la comunidad de Bella Vista 2 y La Veguita, específicamente aquellos cercanos a la calle 48, han lanzado un enérgico llamado al alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, para que atienda el grave estado de deterioro y abandono en el que se encuentra el Estadio de Béisbol Menor ‘Douglas Colmenárez’.

La vocera comunitaria, Yusmary Gutiérrez, denunció la paralización de los trabajos y la falta de respuesta de las autoridades, a pesar de una visita previa de supervisión. “Hace aproximadamente un mes nos visitó el ingeniero Ernesto, quien se comprometió, en nombre del alcalde, a atender la problemática que tenemos aquí, ya que el estadio necesita rehabilitación urgente”, declaró.

La situación más crítica, según la habitante, es el colapso del sistema de cloacas, cuyos desechos desembocan directamente en las instalaciones deportivas. “Hay un problema de cloacas; varios habitantes desechan[aguas residuales que caen aquí en el estadio, y eso perjudica a todas las personas que viven alrededor de la ubicación de esas cloacas”, explicó.

Gutiérrez detalló que durante la visita de ingenieros, se tomaron notas de todas las carencias del recinto, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta ni seguimiento.

La lista de necesidades es extensa y refleja el deterioro progresivo: se requiere la instalación urgente de luminarias y el reemplazo del cableado para permitir el uso nocturno. Además, la infraestructura general clama por pintura y rehabilitación, y las instalaciones sanitarias se encuentran en un estado crítico, pues los baños están en total abandono.

Finalmente, Yusmary Gutiérrez enfatizó la importancia social y deportiva del ‘Douglas Colmenárez’, el cual no solo sirve para la práctica del béisbol menor, sino que también es un punto de encuentro para personas de todas las edades.

“Le hacemos el llamado al alcalde Yanys Agüero a que nos tomen en cuenta, ya que este es un campo donde tanto los niños, los deportistas, como los abuelos vienen a hacer caminatas. Es muy importante que lo tomen en cuenta y lo pongan lindo y bello, así como hay otros estadios que también lo merecen”, concluyó la vocera. La comunidad espera una acción inmediata para recuperar este vital espacio deportivo y recreativo.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto