Desde la noche anterior en las colas y las bombas aun no abren en Barquisimeto

El Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, informó que las estaciones de servicios abrirían a las 5 de la mañana para surtir en todo el país hasta las 5 de la tarde.

En el estado Lara los usuarios reportaron que las «bombas» a las 9 de la mañana aún seguían cerradas «Hice un tour de 12 bombas por Barquisimeto y ninguna estaba surtiendo» comentó Carlos Rodríguez, indignado.

De igual manera las estaciones «Premium» se mantenían cerradas a las 8 de la mañana con largas colas a la espera.

En el churunmeru se quedaron desde el primer día del nuevo sistema porque no pudieron surtir «Nos quedamos aquí sin surtir y el carro no me daba para regresar a casa, tuve que pernoctar y a esta hora 9 de la mañana aun no han abierto, esto es una burla» expresó Ivan Gimenez desde la cola en el Churunmeru

Llegó el Biopago

En la estación de servicio ubicada en la calle 13 con carrera 20 iniciaron a surtir con el sistema Biopago lo que ha hecho el proceso más lento ya que muchos usuarios no salen registrados y no le capta la huella.

Desde la noche anterior en las colas y las bombas aun no abren