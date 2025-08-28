¡Desde diciembre! Vecinos de Nuevo Barrio en Barquisimeto exigen atención urgente por socavamiento

La angustia y el riesgo se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de la carrera 14 con calles 50 y 51, en la comunidad de Nuevo Barrio al oeste de Barquisimeto. Un socavamiento, que apareció por primera vez en diciembre, sigue haciendo de las suyas, poniendo en peligro a todo el que transita por esta importante vía. Y lo peor, ya ha cobrado víctimas: varios vehículos han caído en el hueco que se vuelve a abrir.

Ana Montilla, una de las vecinas afectadas, compartió su frustración con el equipo de Noticias Barquisimeto. «Hace como 4 días se volvió a abrir el hueco, anoche cayó un vehículo mientras estaba lloviendo, imagínate el peligro que hay. Habían quitado el caucho, aparte de los malos olores, hay varias casas colapsadas con las cloacas ya», relató con preocupación.

La situación es una historia que se repite. En su momento, Hidrolara atendió el llamado y se encargó de sustituir un tramo de la tubería rota. Sin embargo, no se completó el trabajo con el asfaltado, lo que permitió que la vialidad volviera a ceder. «Las tuberías tienen muchos años y se van dañando también, por eso digo que debieron cambiarlas todas», sentenció Montilla.

El riesgo no discrimina. A simple vista, se pueden ver las grietas en el pavimento, pero muchos conductores, especialmente motorizados, siguen pasando sin percatarse del peligro. «Los motorizados son los que tienen más riesgos porque pasan y no se fijan, pero en realidad es un riesgo para todos. Nosotros, por ejemplo, no vamos a poder sacar el vehículo del garaje», señaló Ana, quien además ve cómo su vida diaria se complica cada vez más.

Pero la peor parte se la ha llevado Victoriana Pichardo. Ella vive una pesadilla personal a causa del hueco. «Estoy prácticamente damnificada en la casa de mi vecina, ando hasta con ropa prestada, porque ayer cuando venía de la iglesia no pude entrar porque tenía toda la casa inundada de agua que entró por los inodoros. Cada vez que ese hueco se llena de agua se inunda mi casa», confesó con la voz quebrada. Su relato es un testimonio del drama humano detrás del problema de infraestructura.

Ante la desesperación, los vecinos no se rinden. De nuevo, hacen un llamado urgente a las autoridades competentes, pidiendo que se acerquen a la comunidad de Nuevo Barrio y tomen las acciones necesarias para solucionar de una vez por todas este problema que los mantiene en vilo desde hace casi un año. La comunidad exige una respuesta, no solo por el socavamiento, sino para que la vida de sus habitantes regrese a la normalidad.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto