Descubre los beneficios para la salud del ASMR la nueva tendencia de Youtube

Es posible que experimentes tranquilidad al dibujar o ver la naturaleza; que tengas una sensación de hormigueo y una profunda conexión cuando acaricias un gato que ronronea, te cortan el pelo o alguien te susurra al oído…

Precisamente, estaremos conversando sobre este tipo de sensaciones, que definitivamente se han popularizado con los videos de relajación ASMR.

¿Qué son los videos ASMR?

Estos abundan en plataformas como YouTube o TikTok y muchas personas afirman que los ven porque les relaja… Este contenido consiste en la grabación de sonidos como susurros, en arrugar algún papel, golpear una superficie suavemente o revolver el líquido que haya dentro de una taza. Se lee un poco loco, ¿no? Sigamos con más…

¿QUÉ SENSACIÓN GENERAN?

Algunos usuarios de ASMR o Respuesta Autónoma de los Meridianos Sensoriales, describen la experiencia como un hormigueo que inicia en la cabeza y finalmente recorre todo el cuerpo. Varios aficionados y aficionadas de este tipo de contenido, insisten en que la sensación es de hormigueo y no de un escalofrío que pone la piel de gallina.

Por su parte, hay quienes aseguran que la sensación es similar a los escalofríos que sienten algunas personas cuando escuchan música. De acuerdo con la investigación Two Studies of Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): The Relationship between ASMR and Music-Induced Frisson, estos videos generan una respuesta psicofisiológica a estímulos auditivos o visuales gratificantes.

El estudio menciona que los síntomas fisiológicos de ASMR se parecen mucho a los del escalofrío, lo que implica que estos contenidos audiovisuales podrían considerarse como un tipo de escalofrío para algunas personas.

Ojo, es importante aclarar que la principal sensación de ASMR es de relajación o euforia, no de excitación.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Si quieres saber de qué va todo esto, lo que debes hacer es observar desde cualquier dispositivo algún video ASMR, recuerda que estos incluyen susurros, sonidos nítidos y movimientos lentos o repetitivos. Además, un rasgo común entre los sonidos ASMR es su naturaleza íntima y tranquila, por ejemplo, los sonidos de alguien pintando o dibujando

De manera que, probablemente vas a experimentar una sensación placentera…

BENEFICIOS DE LOS VIDEOS ASMR

Disminuyen la frecuencia cardiaca

Regulan las emociones y pueden tener un beneficio terapéutico

Promueven sentimientos de afecto positivo y conexión interpersonal

Ayudan a conciliar el sueño

Mejoran el estado de ánimo

Disminuyen el estrés

Ayudan a lidiar con la ansiedad

Cientos de miles de personas ven videos ASMR y cuentan de manera anecdótica que les ayudan a dormir, relajarse y combatir el estrés y la ansiedad. ¿Será cierto? ¡Vamos a ver qué dice la ciencia!

Pese a que todavía hay mucha tela por cortar en este campo, en la investigación Más que un sentimiento: la respuesta del meridiano sensorial autónomo (ASMR) se caracteriza por cambios confiables en el afecto y la fisiología, los autores sostienen que «los videos de ASMR regulan las emociones y pueden tener un beneficio terapéutico, por ejemplo, reduciendo la frecuencia cardíaca y promoviendo sentimientos de afecto positivo y conexión interpersonal».

Este estudio publicado en 2018, también señala que las reducciones en la frecuencia cardíaca observadas son comparables con las registradas en los ensayos clínicos que utilizan la música para reducir el estrés que incide en las enfermedades cardiovasculares.

¡Eso no es todo! Las reducciones de la frecuencia cardiaca son incluso mayores que las observadas en una intervención basada en la práctica de la atención plena para la ansiedad (Mindfulness), lo que sugiere que los efectos cardíacos de ASMR pueden tener importancia práctica.

LOS VIDEOS ASMR PODRÍAN AYUDAR A DORMIR

El beneficio terapéutico de estos contenidos se extiende a la posibilidad de conciliar el sueño o por lo menos, así lo narran muchas personas que consumen estos videos. En este sentido, Sleep.org en una publicación de 2020, informa que los impactos positivos de ASMR pueden ayudar a dormir de varias maneras:

ESTADO DE ÁNIMO MEJORADO

Quienes ven videos ASMR experimentan una sensación de bienestar que, como ocurre con el alivio del dolor, estas mejoras en el estado de ánimo duran varias horas después, incluso si las sensaciones de hormigueo no ocurren.

MENOR ESTRÉS

Como vimos antes, ver un video de ASMR podría disminuir significativamente la frecuencia cardíaca de las personas. Esta reducción imita la relajación que ocurre naturalmente cuando dormimos, al mismo tiempo que reduce los niveles de estrés.

ALTERNATIVA PARA TRATAR LA ANSIEDAD

Los videos ASMR constituyen un enfoque alternativo de bajo riesgo para lidiar con la ansiedad y los problemas relacionados, de acuerdo con el portal médico Healthline.

Pero, ¡ojo! Si bien el contenido ASMR ayuda a muchas personas a superar los síntomas leves de estrés o ansiedad, no reemplaza la terapia u otros tratamientos para la ansiedad, como los medicamentos.

Con información de DoctorAkí